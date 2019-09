Incidente sulla superstrada, praticamente illesi i conducenti

Un incidente si è verificato poco dopo le 8 sulla superstrada, nel castello di Domagnano, in direzione discendente vicino al bivio per Torraccia. Una moto e una vettura sono entrate in contatto in via 25 marzo all'incrocio con via F.Flora. La vettura si stava immettendo da Torraccia in direzione Borgo, mentre la moto viaggiava verso Serravalle. Senza conseguenze per i conducenti, usciti illesi, come informa la Polizia Civile, giunta sul posto, che ha deviato il traffico per effettuare i rilievi di rito, cosa che ha creato rallentamenti in direzione Rimini.