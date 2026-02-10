AGGIORNAMENTO Incidente sulla superstrada, Sky Sport Italia: "Kimi Antonelli coinvolto ma illeso" A confermarlo sarebbe anche la nota ufficiale del team Mercedes-AMG Petronas. Il pilota avrebbe chiamato la polizia civile dopo lo schianto

Incidente sulla superstrada, Sky Sport Italia: "Kimi Antonelli coinvolto ma illeso".

Arrivano nuovi aggiornamenti sull'incidente che, nella notte tra sabato e domenica, ha coinvolto la Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition” di proprietà del pilota di Formula1 Kimi Antonelli. Secondo quanto riportato da Roberto Chinchero su motorsport.com, il giovane talento era a bordo della macchina che si è schiantata nei pressi dell’incrocio con via Ranco, a Serravalle, all’altezza dell’ex stabilimento Electronics.

La Mercedes ha confermato l'accaduto attraverso una nota ufficiale: "Lo scorso sabato sera, nei pressi della sua abitazione a San Marino, Kimi è stato coinvolto in un incidente stradale. La polizia è intervenuta sul posto, dopo essere stata chiamata da Kimi. La sua è stata l'unica auto coinvolta e, sebbene il veicolo abbia riportato dei danni, Kimi è rimasto completamente illeso".

Kimi Antonelli sarà regolarmente in Bahrain per i test, che cominceranno nella giornata di mercoledì 11 febbraio.

