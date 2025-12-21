Incidenti, feriti e patenti ritirate: weekend intenso sulle strade sammarinesi

Complici il periodo di feste e cene natalizie e l'asfalto reso viscido dalla nebbia, quello che si conclude oggi è stato un fine settimana intenso sulle strade sammarinesi. A fare i bilancio è la Polizia Civile che parla di 8 sinistri stradali dove sono rimasti coinvolti 10 persone. In almeno 3 di questi si sono accertati dei feriti e in due casi è stato riscontrato un livello di alcool nel sangue oltre ai limiti.

Tra gli incidenti uno è avvenuto verso le 22:30 di sabato nel tornante all'inizio di via Piana a Borgo Maggiore. Protagonista una donna di 76 anni che ha perso il controllo dell'auto mentre stava scendendo da Città ed è finita contro la casa all'esterno della curva. La signora è stata tempestivamente trasportata in Pronto Soccorso da un’equipaggio del 118 ed attualmente è ricoverata.

Un altro sinistro si è verificato questa mattina nel Castello di Acquaviva lungo strada delle Moricce, nei pressi dell'incrocio con via S. Guiduccio. Il guidatore di una BMW con targa italiana, in salita da Gualdicciolo, ha perso il controllo del mezzo, attraversato la corsia opposta per finire contro il muretto a bordo carreggiata (vedi foto). Lo scontro poteva avere esiti più gravi, dato che per pochi secondi la vettura non ha preso in pieno una Volkswagen con targa sammarinese che era in corsia discendente.

I controlli e gli accertamenti sui sinistri, hanno portato gli agenti a ritirare cinque patenti, di cui quattro per guida in stato d’alterazione, in particolare da abuso di alcool. Sono stati accertati valore compresi da 2 volte oltre il limite, fino al più grave di quasi 3 volte oltre il limite di 0,5 g/l. Nella notte del 19 dicembre, è stata deferito al Tribunale un soggetto per offese a pubblico ufficiale e uso di sostanze stupefacenti.

Di qui l'appello della Polizia Civile: "Si consiglia viste le imminenti feste, di usare la massima prudenzialità quando ci si mette alla guida di farlo responsabilmente adottando tutte le cautele necessarie". Anche alla luce del previsto aumento di traffico dovuto ai turisti, soprattutto nel Castello di San Marino Città.







