Incidenti in A14, coinvolto furgone di ditta sammarinese

Incidenti in A14, coinvolto furgone di ditta sammarinese.

Doppio incidente nella tarda mattinata di giovedì in A14, tra Fano e Cattolica, in direzione Bologna. Come riporta l'edizione online del Resto del Carlino di Pesaro, un'auto ha sbandato mettendosi di traverso, e un camion che la seguiva non è riuscito ad evitarla urtandola violentemente. Per lo scontro si è formata una coda che ha poi causato il secondo scontro tra due autofurgoni, di cui un Fiat Ducato di una ditta sammarinese. La squadra dei vigili del fuoco di Pesaro è intervenuta con due autobotti e ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre dalle lamiere l'autista 25enne dell'impresa di San Marino, che è stato successivamente trasportato presso l'Ospedale di Pesaro per accertamenti. I pompieri hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell'area dell'intervento. Sul posto anche la Polizia Autostradale.

Seguiranno aggiornamenti

