Incidenti sul lavoro: ieri due casi a Galazzano e Montegiardino

Ieri, si sono verificati due incidenti sul lavoro a San Marino, che hanno richiesto l'intervento della sezione Antincendio-Infortuni sul lavoro della Polizia Civile.

Il primo è avvenuto attorno alle 8:15 a Galazzano presso un capannone dell’Azienda per i Lavori Pubblici sito a lato della strada Cardio. Un dipendente dell'AASLP, classe 1979, si trovava sopra una scala a libretto per sanificare un apparecchio, quando è caduto al suolo. Trasportato al Pronto Soccorso di San Marino, per le lesioni riportate gli è stata diagnosticata una prognosi di 7 giorni.

Il secondo incidente si è verificato invece a Montegiardino in un cantiere edile sito in Strada Lodola. Protagonista della vicenda un dipendente della ditta Arte Design srl, rumeno, classe 1997. Il giovane nel tagliare una lastra di cartongesso si è ferito al polso sinistro. Anche per lui è stato necessario l'intervento del Pronto Soccorso sammarinese, che l'ha trasferito al reparto di ortopedia con una prognosi di 20 giorni.

