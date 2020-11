Infortunio ad Acquaviva: 30 giorni di prognosi per una sammarinese che si ferisce a una mano

Infortunio ad Acquaviva: 30 giorni di prognosi per una sammarinese che si ferisce a una mano.

L'incidente sul lavoro è avvenuto alle 10.45 di lunedì nella ditta Aqua Viva di San Marino. La 37enne dipendente sammarinese, stava pulendo una comprimitrice rotativa, quando per cause in corso di accertamento, si è ferita ad una mano, riportando una lesione da amputazione della falange distale del 2° dito della mano sinistra.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Immediatamente soccorsa e trasportata in ambulanza all'Ospedale di Stato, la donna, è stata sottoposta a intervento chirurgico per ricostruire l'apparato ungueale. ora si trova ricoverata in ortopedia con una prognosi di 30 giorni. Sulle cause dell’evento sono in corso accertamenti da parte degli uomini della Sezione Antincendio della Polizia Civile e del Dipartimento Prevenzione dell'Iss.

I più letti della settimana: