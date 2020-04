Un incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina al centro multi raccolta di San Giovanni. Stando alle prime informazioni, un ragazzo stava scaricando del materiale di scarto da un camioncino quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto. Subito trasportato al pronto soccorso, l'uomo avrebbe una prognosi superiore ai 30 giorni.

Sul posto gli agenti della Polizia civile per ricostruire la dinamica.

Seguiranno aggiornamenti