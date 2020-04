Infortunio sul lavoro a San Giovanni: in prognosi riservata addetto alla gestione dei rifiuti

Incidente sul lavoro questa mattina al centro multi raccolta di San Giovanni dove un addetto alla gestione dei rifiuti di un'impresa privata - un uomo di 64 anni - è caduto mentre stava scaricando del materiale da un camioncino. Si trovava su una scala ed è finito a terra. In base alle prime informazioni circolate, era cosciente subito dopo la caduta. Poi i soccorsi e il trasporto all'ospedale di Stato. Per lui un trauma toracico e addominale con fratture costali. Al momento è ricoverato in Chirurgia ed è in osservazione. La prognosi è riservata. Sul posto gli agenti della Polizia Civile per ricostruire la dinamica dell'incidente.