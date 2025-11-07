Infortunio sul lavoro a Valdragone: operaio cade durante operazioni di carico

Un infortunio sul lavoro si è verificato nella mattina di giovedì a Valdragone. Erano circa le 11:30 quando un operaio di 49 anni, di nazionalità italiana, mentre stava caricando materiale su un camion per un'impresa edile, è improvvisamente caduto a terra con violenza. Subito sono intervenuti i sanitari del 118, che lo hanno stabilizzato e trasportato in pronto soccorso. Gli accertamenti medici hanno rivelato fratture e contusioni, con particolare interesse per le costole e la schiena. Data la gravità della situazione, è stato disposto il trasferimento all'ospedale "Bufalini" di Cesena, dove il suo stato di salute è considerato grave e la prognosi riservata.

Le autorità stanno indagando sull'incidente per chiarire le cause esatte della caduta. Le indagini sono condotte dalla Polizia Civile, con il supporto del Dipartimento di Prevenzione dell'Iss, per determinare eventuali responsabilità.







