Infortunio sul lavoro alla ditta Colombini

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi presso la sede di Rovereta della ditta Colombini. Sul posto è intervenuto il personale della sezione antincendio infortuni in soccorso di un ragazzo italiano di 25 anni che ha subito ustioni a causa della combustione della sua maglia. Il 25enne aveva maneggiato con un collega del solvente per ripulire un mobile e durante la mansione si era bagnato la maglia che indossava. Per cause in corso di accertamento, una scintilla, che si è sprigionata durante un lavoro di rifinitura lo ha poi colpito innescando così la combustione sulla maglia e procurando lesioni da ustioni. Immediatamente soccorso l’operaio è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Stato.