INFORTUNIO SUL LAVORO Infortunio sul lavoro alla Sit: ustioni guaribili in 7 giorni per un giovane italiano

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi alla Sit di Faetano. Coinvolto un ragazzo di 33 anni, cittadino italiano: durante la preparazione di un fusto di acetato è scaturita una fiamma che ha ustionato il giovane. S.F. ha riportato ustioni di primo grado, giudicate guaribili in 7 giorni. Le cause sono in corso d'accertamento da parte del dipartimento prevenzione. Sul posto la Polizia Civile.

