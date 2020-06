SAN MARINO Infortunio sul lavoro: idraulico sammarinese cade dalla scala, 30 giorni di prognosi

Stava cercando di forare un muro di mattoni con il trapano, operazione che stava eseguendo in piedi sopra una scala a libretto, quando ha perso l'equilibrio ed è finito pesantemente a terra. L'incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina in un cantiere edile a Domagnano, località la Fiorina, a lato di via Butonia. L'uomo, G.T. le iniziali, è un idraulico sammarinese di 63 anni, ed è caduto nel marciapiede sottostante riportando una frattura. Subito soccorso dagli altri operai del cantiere e trasportato in ospedale dal 118, i medici hanno disposto il ricovero nel reparto di Ortopedia con una prognosi di 30 giorni.

Sul posto è intervenuto il personale della sezione Antincendio della Polizia Civile per ricostruire l'accaduto e il personale della sezione Sicurezza nei Luoghi di Lavoro del Dipartimento Prevenzione.



