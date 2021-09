Interruzione volontaria di gravidanza, al via la campagna referendaria Si vota il 26 settembre. Chiamati alle urne 35.542 elettori. Non ci sarà quorum

I manifesti, da oggi affissi per l'avvio della campagna referendaria, a tradurre con immagini la complessità e la delicatezza dell'argomento. Il Segretario agli Interni Elena Tonnini, in vista del voto del 26 settembre sulla depenalizzazione dell' interruzione volontaria di gravidanza, invita ad informarsi approfittando dei numerosi momenti di incontro previsti fino a venerdì 24 Il comitato promotore, che ha dato avvio alla campagna referendaria presentando il calendario delle attività e gli eventi dei prossimi 15 giorni alla Sala Polivalente di Murata, punta il dito sulle immagini scelte dalla controparte “”il mondo della disabilità - scrive Unione donne Sammarinesi - non merita strumentalizzazione”.

Da parte sua il comitato contrario, Uno di Noi, che aprirà la campagna alle 21 sotto i portici di Borgo Maggiore, affida ad una nota le preoccupazione per un quesito referendario troppo vago, che apre ad interpretazioni pericolose, quali “la legalizzazione – scrivono- dell'aborto fino al nono mese”.

Anche i partiti politici nelle prossime due settimane spiegheranno le motivazioni del loro orientamento: il PDCS, che ricorda come in caso di accoglimento il Consiglio sarà chiamato a legiferare su quella richiesta, in una nota parla di cultura dello scarto per cui la vita ha valore solo se ha una certa “qualità” ed esprime con convinzione il proprio NO. Sostiene invece il SÌ l'alleata di governo Rete, che ricorda il progetto di legge presentato in Consiglio che mira a creare un quadro normativo completo della prevenzione, assistenza sanitaria e sostegno alla genitorialità.

Tutte le informazioni sul voto sul sito www.elezioni.sm: dove è possibile consultare quesito, ubicazioni dei seggi. Attivati quest'anno canali dedicati alternativi a quelli telefonici per persone sorde. Sarà possibile il voto a domicilio. Ricordiamo che non è necessario raggiungere il quorum.

