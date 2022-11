Intossicazione in piscina, Lonfernini: "La fortuna ci ha assistito. Non può capitare una terza volta” Un paziente resta ricoverato in semintensiva

Proseguono le indagini per accertare le responsabilità dell'intossicazione alla piscina dei Tavolucci. La notizia, anche per la presenza di 10 bambini dell'asilo, è rimbalzata fuori dai confini. I piccoli – visitati negli ambulatori di pediatria - stanno tutti bene. Hanno invece risentito maggiormente delle esalazioni 15 adulti e un minore, che si sono rivolti al Pronto Soccorso principalmente la mattina con sintomi respiratori e in alcuni casi irritazioni oculari.

Sono stati presi in carico prontamente dal personale ISS, che ha contattato il centro antiveleni di riferimento. I pazienti sono stati tutti dimessi nell'arco della giornata, a eccezione di una persona, ancora in osservazione nel reparto di Semintensiva.

Il Segretario allo Sport ringrazia sia il personale della struttura “intervenuto in maniera efficiente e veloce” che i sanitari ISS e l'autorità giudiziaria. Teodoro Lonfernini sta monitorando la situazione: questa mattina ha parlato con il dirigente scolastico per accertarsi che i bambini fossero rientrati a scuola e ha verificato con il Direttore Generale dell'ISS le condizioni dei pazienti ricorsi alle cure del Pronto Soccorso.

“Stanno sostanzialmente bene e questo mi conforta. Adesso seguiremo l'attività di indagine. Una volta chiarito quell'aspetto è logico che dovremo avere una maggiore attenzione negli strumenti e nel materiale che utilizziamo all'interno delle nostre strutture sportive”.

La piscina dei Tavolucci - già interessata in passato da un episodio analogo - è stata posta sotto sequestro. I presunti responsabili – ha scritto ieri la Polizia Civile - saranno deferiti all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di disastro colposo. “ Sono fatti che possono avere conseguenze gravi, per cui prendo molto seriamente questa cosa” – continua Lonfernini. “ Oggi la fortuna ci ha assistito, nel 2015 altrettanto. Non può riaccadere nella maniera più assoluta”.

Nel video l'intervista al Segretario allo Sport, Teodoro Lonfernini

