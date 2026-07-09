Investe un agente e fugge: arrestata la complice per furto e uso di carte rubate

Una cittadina francese di 25 anni è stata arrestata dalla Guardia di Rocca con l'accusa di furto, utilizzo indebito di carte di pagamento e resistenza all'autorità. Il fermo è scattato il 6 luglio al termine di un'indagine avviata dopo la denuncia del furto di una carta di credito avvenuto a fine giugno, poi utilizzata in un'attività commerciale. Proprio la commessa del negozio ha riconosciuto i due presunti responsabili e ha avvisato la Guardia di Rocca, che è riuscita a bloccare la coppia. Durante l'identificazione è però scoppiata una colluttazione: l'uomo è riuscito a fuggire in auto, investendo uno dei militari e causandogli lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. La donna è stata arrestata e trasferita in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Durante la perquisizione le sono stati sequestrati gioielli, carte di credito e una consistente somma di denaro. Proseguono le indagini per rintracciare il complice, identificato con il supporto di Interpol.







