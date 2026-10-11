Investe un pedone a Fiorentino e scappa, poi torna per il rally: incastrato dalle telecamere

Investe un pedone a Fiorentino e fugge senza prestare soccorso, ma viene rintracciato il giorno successivo quando torna sul Titano per assistere a una prova speciale del RallyLegend. Un 22enne residente a Belluno è stato denunciato dalla Polizia Civile di San Marino, che gli ha anche ritirato la patente di guida.

L'investimento è avvenuto sabato 10 ottobre, intorno alle 21.30, in via XXI Settembre, nella zona di Fiorentino. La vittima, un uomo del 1982 di Brescia, è stata travolta da un'Audi nera che si è poi allontanata. Trasportato all'Ospedale di Stato, il pedone ha riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.

Le immagini della videosorveglianza hanno permesso di ricostruire gli spostamenti dell'auto, che aveva lasciato il territorio sammarinese attraverso il confine di Chiesanuova. Grazie alla targa e alle testimonianze raccolte, gli agenti hanno avviato gli accertamenti per identificare il conducente.

La svolta nella mattinata di domenica, quando una pattuglia del Settore Pronto Intervento della Polizia Civile ha individuato la vettura, tornata a San Marino in occasione della prova speciale Piandavello, come riferisce la Polizia Civile.

Il 22enne di Belluno, è stato accompagnato al Comando di Murata per gli accertamenti. È stato denunciato, precisa la Polizia Civile, "per non aver conservato la posizione dei mezzi dopo l’incidente, per non essere rimasto sul posto dell’incidente in attesa delle forze di polizia e per omissione di soccorso". Nei suoi confronti sono scattati anche il ritiro della patente e una sanzione per la condotta di guida.

Mentre gli agenti sono accorsi sul posto per i rilievi hanno fermato una BMW modificata guidata da un giovane del 2006 residente a Novafeltria che, secondo quanto riferito dalla Polizia Civile, "stava effettuando manovre acrobatiche sulla rotatoria di Fiorentino". Il conducente è stato sanzionato e gli è stata ritirata la carta di circolazione. La BMW sarà sottoposta a revisione straordinaria.











