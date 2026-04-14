Investì e uccise Stefano Michi: patteggia tre anni il 39enne sammarinese

Tre anni di reclusione e un anno di sospensione della patente. È questa la pena inflitta dal Tribunale di Rimini ad A.F., 39enne sammarinese, che la mattina dell’11 aprile 2024 investì mortalmente Stefano Michi sulla Superstrada Rimini–San Marino, in territorio italiano, a poche centinaia di metri dal confine di Stato.

L’uomo era accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Il processo si è svolto con rito abbreviato, definito con patteggiamento. La condanna non prevede la carcerazione: A.F. sconterà la pena con un affidamento in prova ai servizi sociali, ancora da stabilire se a San Marino o in Italia. La famiglia della vittima, come comunicato dall’avvocato della difesa Martina Montanari, è stata risarcita dalla compagnia assicurativa e ha quindi revocato la costituzione di parte civile.

Negli ultimi due anni il 39enne ha intrapreso un percorso terapeutico in comunità, elementi che hanno influito sul calcolo della pena.

Quella mattina Michi era in sella alla sua bici da corsa quando fu travolto. Il conducente del veicolo, anziché fermarsi, rientrò in Repubblica senza prestare soccorso. Poco dopo fu rintracciato nel garage della propria abitazione, in stato confusionale, e risultò positivo al test per le sostanze stupefacenti.

Il 39enne è a giudizio per omissione di soccorso anche a San Marino, dove aveva chiesto un rinvio. La pena inflitta a Rimini comprende anche questo capo d’imputazione: l’avvocato Elia Fabbri, che lo difende in territorio, intende quindi far valere il principio del “ne bis in idem”. L’udienza è prevista per il 22 giugno.







