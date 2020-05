Irene Pivetti su mascherine, a Report: "Per il 90% delle operazioni ho usato società sammarinese"

Ancora un sequestro di 250mila mascherine fornite dalla Only Logistic Italia, la società di cui è rappresentante legale Irene Pivetti. E' stato effettuato dalla Guardia di Finanza di Savona ma la società è finita anche nel mirino di quelle di Roma e Siracusa.

La ex Presidente della Camera Pivetti sarebbe indagata per aver importato mascherine contraffatte ma anche per averlo fatto in regime di esenzione iva grazie a un maxiordine della Protezione Civile. Secondo la trasmissione di Rai 3, Report, “la traccia dei soldi porta nella Repubblica di San Marino”. La Only Logistich Italia sarebbe posseduta, per il 70%, da una società sammarinese, la “Only Italia Club”.

Irene Pivetti ha dichiarato a Report che per il 90% delle sue operazioni ha usato la società sammarinese “fra le altre cose – ha precisato – perché San Marino ha un rapporto privilegiato con la Cina”. Irene Pivetti si dichiara convinta della regolarità delle operazioni.