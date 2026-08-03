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ISS e Kiwanis Club San Marino: una firma per sostenere le famiglie in difficoltà

La convenzione tra istituzione e associazione per la la donazione di buoni spesa

di Nicole Ciotti
3 ago 2026

Insieme per fare del bene e aiutare chi è più in difficoltà. Si potrebbe così riassumere la nuova collaborazione tra l'Istituto per la Sicurezza Sociale e il Kiwanis Club San Marino, sancita oggi dalla firma ufficiale. L'obiettivo è quello di agire sul territorio nel modo più efficace possibile, tramite un sostegno concreto alle famiglie più fragili dove sono presenti minori.

Lo strumento di intervento sarà quello dei buoni spesa: Kiwanis, associazione internazionale no-profit attiva da anni sul territorio sammarinese, donerà regolarmente all'ISS i buoni acquistati grazie a donazioni; sarà poi compito dell'ISS, tramite l'U.O.C. Servizio Minori, distribuire i voucher direttamente ai nuclei familiari bisognosi, in modo da tutelare il più possibile la loro riservatezza.

Una collaborazione tra associazione e istituzione, che risponde insieme a esigenze cliniche ed esigenze sociali, e che nasce dal desiderio del Kiwanis Club San Marino. 

Nel servizio, le interviste a William Giardi, direttore U.O.C. Servizio Minori, Mihaela Anghel, presidente del Kiwanis Club San Marino, e Claudio Vagnini, Direttore Generale dell'ISS.




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