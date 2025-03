Kelibia Beach: il 15 maggio conclusioni e sentenza

Il processo in aula

Le contestazioni ruotano attorno alla villaggio vacanze in Tunisia, il Kelibia Beach ed i capi d'imputazione sono tre: il primo a carico di Daniele Guidi ex Ad di BancaCis, per amministrazione infedele in danno della banca; di riciclaggio a suo carico a quello della moglie all’epoca dei fatti, Stefania Lazzari, titolare dell’omonimo studio commerciale, e di Andrea Tommasi, manager del Sunsky, società alla quale Guidi aveva dato incarico di ricercare compratori per il villaggio in Tunisia. La terza imputazione, evasione fiscale, riguarda la sola Stefania Lazzari che secondo l’accusa avrebbe emesso, legate all’operazione contestata, delle fatture per operazioni inesistenti. I fatti risalgono al settembre 2017.

Per trovare un compratore del resort, Guidi – come detto- affidò una consulenza da 500.000 euro alla Sunsky di Tommasi e la natura giuridica di quel contratto è stata al centro della deposizione di uno dei consulenti ascoltati oggi, citati dalle difese, che nel richiamare lo scenario di criticità di Banca Cis, posizione ereditata - si ricorderà- dal crac del gruppo “Di Mario”, ha riepilogato la vicenda in tre fasi: interlocuzione con Tommasi ed entrata in scena di Promovacanze, che aveva un segmento turistico che operava proprio col nord Africa, il mandato del CDA per realizzare l'operazione individuata ed infine il contratto di vendita. Sulla cui liceità, pur con elementi atipici, il consulente non ha dubbi così come sulla congruità del compenso a Tommasi, l'effettività delle trattative la correttezza delle obbligazioni compiute.

Ascoltato anche un altro consulente, citato dalla difesa Guidi, che all'accusa di amministrazione infedele (secondo l’imputazione la mediazione di 500mila euro andata alla Sunsky sarebbe in realtà una somma distratta dall'ex AD in danno dell’istituto) risponde richiamando uno scenario diverso da quello prospettato dall'accusa, specificando come come la banca – nelle condizioni di criticità di cui si è già detto. avesse in realtà ottenuto benefici dall'operazione al centro del procedimento, anche dal punto di vista contabile. Prossima udienza, il 15 maggio, conclusioni e - probabilmente-sentenza.