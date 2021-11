FIRMATO DALLA SEGRETERIA ALL'INDUSTRIA E DALL'ENTE DI ITALIANO DI NORMAZIONE L'accordo per le imprese: "Ora con l'Italia collaborazione strategica, non più solo buon vicinato"

Firmato un accordo quadro triennale dal Segretario all'Industria Fabio Righi e il Presidente dell’Uni, l'Ente Italiano di Normazione, Giuseppe Rossi. "Con l'Italia non ci sarà più solo un rapporto di buon vicinato, ma una collaborazione strategica", spiega Righi. L'accordo firmato questa mattina accordo prevede la possibilità per il tessuto imprenditoriale sammarinese di interfacciarsi con Uni, ente all'origine degli standard che regolano le filiere del mercato italiano, in cui si inseriscono anche le imprese del Titano. Queste ultime potranno quindi a sedersi ai tavoli di pre-normazioni.

Soddisfazione per un passo importante per lo sviluppo imprenditoriale del territorio. L'obiettivo è di creare anche in Repubblica un ente di normazione, qualificato e corrispondente a quello italiano. L'accordo prevede poi diversi vantaggi: "L'accordo prevede per i nostri operatori - continua Righi - la possibilità di sedersi ai tavoli europei e internazionali per le certificazioni, oltre alla possibilità di usare la nostra Repubblica come hub dove sperimentare soluzioni tecniche e poi magari farle diventare standard internazionale".

Nel servizio l'intervista a Fabio Righi, segretario di Stato all'Industria



