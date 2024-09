il saluto a Quarto Gasperoni

Il rombo delle moto ad accompagnare per l'ultima volta Quarto Gasperoni, 'Burio' per gli amici. Il 78 enne rimasto vittima di un tragico incidente stradale il 15 settembre. Le esequie nella chiesa di Serravalle, dove sono arrivati i parenti, gli amici e i centauri del Motoclub Pennarossa, lo stavano aspettando: parcheggiati ai lati della via centrale del castello, in una sorta di omaggio all'uomo e al motociclista.