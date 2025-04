L'agente Mattia Ceccoli travolto da un'auto mentre eseguiva il rilievo di un incidente

I rilievi dell'incidente

I medici che l'hanno operato al Bufalini di Cesena hanno fatto di tutto per evitare l'amputazione della gamba, a Mattia Ceccoli, l'agente di Polizia Civile di 29 anni, investito questa notte, verso le 3, a Fiorina, lungo la careggiata ascendente della superstrada. Stava eseguendo i rilievi di un precedente sinistro stradale quando è sopraggiunta una vettura che l'ha travolto, proiettandolo violentemente verso l'auto di servizio. È stato sottoposto ad un intervento chirurgico delicatissimo di circa sette ore, sono state necessarie trasfusioni di sangue ed ora è sedato in prognosi riservata, in rianimazione, con la speranza che non si sviluppi un'infezione. Disperato l'investitore che come di prassi è stato sottoposto ai test per alcol e stupefacenti. A stabilire la precisa dinamica del drammatico incidente saranno gli accertamenti e le indagini della magistratura.

La Segreteria di Stato agli Affari Interni, con una nota, ha espresso sincera e sentita vicinanza all'agente coinvolto, augurandogli una pronta e completa guarigione, ed anche solidarietà e massimo sostegno alla sua famiglia e all'intero Corpo della Polizia Civile. La Parva Domus segue con costante attenzione l'evolversi delle condizioni di salute dell'agente e confida nell'operato delle autorità competenti per chiarire l'esatta dinamica dei fatti.