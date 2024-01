L'intenso 2023 della Guardia di Rocca Controllate oltre 6.600 persone, sette le segnalazioni di violenza di genere. Grande mole di lavoro sui visti telematici per l'importazione di merci

Nel corso del 2023, è stata intensificata l'attività della Guardia di Rocca, che ha condotto controlli nei confronti di 6.620 persone. Sono state eseguite 18 rogatorie internazionali su delega del Tribunale. Nel corso dell'anno sono stati aperti 124 procedimenti penali, di cui 15 su delega dell'Autorità giudiziaria. Tra questi rientrano 7 segnalazioni di reato nell'ambito del contrasto alla violenza sulle donne e di genere, 4 arresti nel settore della prevenzione dei reati predatori e uno per violenza privata, oltre a casi di guida in stato di alterazione, guida con assicurazione scaduta, guida con patente revocata o mai conseguita.



In ambito investigativo, è proseguita la stretta collaborazione con le autorità italiane legata alle immatricolazioni delle autovetture mediante l'esibizione di falsi documenti sammarinesi, che hanno portato al sequestro di un'autovettura a quattro persone che avevano esibito falsi documenti sammarinesi.



In materia di sostanze stupefacenti, sono state segnalate all'Autorità Giudiziaria 6 persone, tra italiani e sammarinesi, a cui sono state sequestrate cannabinoidi, metadone e cocaina. Sono state raccolte 206 fra denunce e querele per furti o tentati furti, danneggiamenti, smarrimenti, lesioni, percosse, minacce, stalking, atti persecutori, truffa, clonazione di carte di credito, con conseguente attività investigativa che ha portato anche all'individuazione dei responsabili.



Nello specifico, la Guardia di Rocca ha effettuato 15 interventi per "Codice Blu", 48 interventi per allarmi furto e rapina, 30 interventi per liti (di cui 7 per violenza di genere), 23 interventi su incidenti stradali e 40 per scorte. Sono stati rilasciati 81.713 visti telematici per l'importazione di merci in territorio, con 82 segnalazioni inviate all'Ufficio Tributario per irregolarità. In collaborazione con la Banca Centrale, sono stati effettuati anche 4 pignoramenti. Infine, sono stati svolti 36 servizi di rappresentanza nelle sedi istituzionali, tra cui il tradizionale Servizio di Sentinella e Cambio della Guardia, dal 3 luglio al 15 settembre.



