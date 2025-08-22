L'ucraino arrestato a San Clemente in aula per la convalida: fino a due mesi per la consegna alla Germania

Capelli rasati, occhi chiari, T-shirt nera aderente e pantaloni marroni: così Sehrii Kuznietzov, 49 anni, è arrivato questa mattina alla Corte d’appello di Bologna, scortato dalla polizia penitenziaria di Rimini, per l’udienza di convalida del suo arresto. L’ucraino è accusato di essere uno dei coordinatori del sabotaggio ai gasdotti Nord Stream, esplosi nel Mar Baltico il 26 settembre 2022. Davanti alla giudice Sonia Pasini, a porte chiuse, si discute oggi della regolarità del mandato europeo emesso dall’autorità giudiziaria federale tedesca.

Per decidere sulla consegna alla Germania ci sarà tempo fino a due mesi. In aula, per la Procura generale, è presente la sostituta Licia Scagliarini. Kuznietzov si avvale di un interprete ed è difeso dall'avvocato riminese Luca Montebelli. Il 49enne era stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì nel "Villaggio la Pescaccia" di San Clemente, nel riminese, dove era in vacanza con la moglie e i due figli. A individuarlo i carabinieri, dopo una segnalazione del Servizio di cooperazione internazionale di polizia che aveva intercettato la sua presenza in Italia.

L’uomo non ha opposto resistenza, mentre il suo alloggio e i dispositivi elettronici sono stati perquisiti e sequestrati. Secondo la Procura federale tedesca, Kuznietzov avrebbe avuto un ruolo chiave nell’operazione condotta da un commando via mare, utilizzando uno yacht a vela noleggiato a Rostock con documenti falsi. L’attentato distrusse tre delle quattro linee dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, infrastrutture cruciali per il rifornimento energetico tedesco, aumentando la tensione internazionale già altissima nei primi mesi di guerra in Ucraina. Anche la Procura di Genova ha chiesto verifiche sul suo conto, collegandolo al sabotaggio di febbraio al largo di Savona contro la petroliera Seajewel. Secondo la stampa tedesca, Kuznietzov avrebbe un passato nei servizi segreti e nell’esercito ucraino, dove avrebbe guidato unità della difesa aerea nei primi mesi del conflitto. Ora spetta ai giudici bolognesi stabilire se dovrà essere consegnato alla Germania per affrontare il processo.







