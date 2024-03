LUTTO L'ultima partita di Filippo Antonelli, nel pomeriggio i funerali Il racconto della moglie Irene: "Ha voluto passare gli ultimi giorni a casa"

L'ultima partita di Filippo Antonelli, nel pomeriggio i funerali.

Si svolgeranno questo pomeriggio, alle 15:30 alla chiesa di Torre Pedrera, i funerali di Filippo Antonelli, 41 anni, ex calciatore della Libertas che si è spento lunedì sera dopo una malattia, scoperta nell'ottobre del 2022.

La moglie Irene ha raccontato ai quotidiani riminesi il calvario del marito, passato da due interventi risultati purtroppo non risolutivi. “A quel punto Filippo ha deciso, con grande fermezza, di voler passare gli ultimi giorni qui, a casa, attorniato dai suoi cari”. E continua: “Pensavamo che dormisse, lunedì sera, invece aveva varcato la porta senza avvisarci...”

Antonelli lavorava come meccanico nell'officina di famiglia, a San Giovanni in Bagno, che gestiva col fratello Simone e i genitori. Ma era molto conosciuto anche nel mondo del calcio, dove ha lasciato ottimi ricorsi prima come giocatore, poi come allenatore nel Torre Pedrera.

Tantissimi gli attestati di affetto e di stima di calciatori, allenatori e dirigenti del Titano dove Antonelli aveva giocato diverse stagioni nella Libertas e nel San Giovanni. Lascia la moglie e due figli di nove e due anni.

