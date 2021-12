L'ultimo saluto ad Elly e Daniele, i due 18enni morti sabato

Martedì alle 14.30 al cimitero di Rimini ci sarà un momento di raccoglimento per salutare Elly Mattiuzzo, la 18enne morta in un incidente stradale avvenuto lo scorso sabato sera a San Marino, lungo la Sottomontana. Il corpo di Elly verrà cremato. I funerali di Daniele Volanti, suo fidanzato e coetaneo, si terranno invece domani mattina alle 10:30 nella chiesa della Resurrezione della Grotta Rossa. Proseguono intanto le indagini della Polizia civile per comprendere la dinamica del terribile schianto, a causa del quale i due giovanissimi ragazzi hanno perso la vita sul colpo.