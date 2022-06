L'umanità della pena: a San Marino un convegno su pena detentiva e misure alternative Palma, Garante detenuti: "i diritti non si fermino alle soglie delle sbarre"

Studiosi dagli Atenei di Bologna, di Sassari e del Titano a confronto con rappresentanti del Ministero della Giustizia italiano, della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato. Sullo sfondo della conferenza “Pena detentiva e misure alternative”, l'esigenza di un cambio culturale. C'è l'idea che la pena sia necessariamente la reclusione, nonostante sia noto il fatto che difficilmente chi esce dal carcere sia una persona migliore e dimostrato che le misure alternative siano spesso più efficaci di quelle detentive.

Una iniziativa organizzata dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, nella sede del Master in Criminologia e Psichiatria Forense. Nella sua lectio magistralis “I diritti umani” di Mauro Palma, garante dei diritti delle persone in stato di privazione della libertà personale, ha parlato di uguaglianza giuridica di tutti gli esseri umani e del tema della dignità, che rimanda a quello dell'appartenenza.

Per Stefano Opilio, direttore degli Affari Generali e della Cooperazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, l'occasione per ricordare come uno dei due accordi sottoscritti con San Marino, proprio quello sulla pena alternativa, costituisca un unicum. L'onorificenza di cui è stato insignito questa mattina a Palazzo, per Opilio è proprio il risultato di due anni intensi di lavoro, che hanno portato a risultati considerati rilevanti anche per l'Italia. Soddisfatto il Segretario Belluzzi, che ha riconosciuto la necessità di una lettura multidisciplinare di una tematica così complessa : specialisti in psichiatria, magistrati, dirigenti e docenti Prevista infine la partecipazione di Giampiero Corelli, che presenterà una mostra fotografica dal titolo “La bellezza dentro - donne e madri nelle carceri italiane”. Il convegno, che coinvolge il Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto insieme all’Istituto Giuridico Sammarinese, rientra nel programma formativo della Scuola per le Professioni Giuridiche ed Economiche ed è patrocinato dalle Segreterie di Stato per la Giustizia, per l’Istruzione e la Cultura, per il Territorio.

Nel video l'intervista a Stefano Opilio, Direttore Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria del ministero della Giustizia, Andrea Belluzzi Segretario di Stato per Istruzione ed Università e Mauro Palma, Garante dei diritti delle persone in stato di privazione della libertà personale

