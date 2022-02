TEATRO La Commedia di Sant'Agata alla presenza dei Capitani Reggenti. Oggi la replica al Titano

Al Teatro Titano di San Marino torna la tradizionale Commedia di Sant'Agata. Ad assistere allo spettacolo anche la Reggenza, per onorare un appuntamento importante per i sammarinesi, saltato causa Covid nel 2021 e rimandato per la positività di un'attrice quest'anno. Anziché il 5 febbraio, Festa Nazionale di Sant'Agata, il sipario si è alzato ieri sera, con replica oggi alle 21 e domenica 13 marzo al Teatro Nuovo di Dogana. L'ingresso è consentito con Green pass base e mascherina Ffp2, ad eccezione dei bambini sotto ai 12 anni che potranno indossare quella chirurgica. Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli porta in scena lo spettacolo dialettale “U n'è mai trop... prest” di Raffaele Caianello. 15 gli attori impegnati, tra cui tre esordienti.

Sette donne, sette uomini e un bambino. Tra i personaggi una cameriera non colta ma furba, un genero e una suocera in conflitto e poi una moglie-maresciallo e un fratello dissoluto quanto scaltro. La vicenda ruota attorno alla compravendita di un terreno, dove dovrebbe arrivare una ferrovia, all'insaputa di chi vende. Ci sono però di mezzo dei cioccolatini purgativi che ribaltano la situazione. Il tutto in una commedia briosa e piena di colpi di scena. Per il pubblico e per tutti i presenti, un'occasione di socialità, all'insegna del buon umore.

