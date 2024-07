LUTTO La Comunità sammarinese piange la scomparsa di Marino Federico Fattori, già presidente della Fratellanza di Roma

La Comunità sammarinese piange la scomparsa di Marino Federico Fattori, già presidente della Fratellanza di Roma.

La Comunità sammarinese in lutto per la scomparsa di Marino Federico Fattori. A darne notizia è la Fratellanza Sammarinese di Roma che in un post 'partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa del caro dott. Marino Federico Fattori, già suo attivo dirigente e da ultimo Presidente. Di lui ricordiamo l'impegno nella vita dell'associazione e la difesa ad oltranza dei diritti dei cittadini all'estero, anche in circostanze delicate e problematiche".

Farmacista, aveva da poco perso la moglie e lascia due figli. Esperto conoscitore della realtà sammarinese, molto attaccato alla Repubblica, la Fratellanza, di cui assunse la presidenza dopo Giovanni Galassi, lo ricorda anche come grande studioso e di cuore. Fu suo l'opuscolo di San Marino Città, dove era nato, che la Comunità romana dedicò ai vari Castelli. Per anni ha lavorato per l'affermazione del diritto di voto dei cittadini esteri con considerazioni sempre propositive a beneficio non solo dei residenti all'estero ma anche dei residenti a San Marino.



La San Marino Rtv si stringe attorno alla famiglia sia all'estero che in territorio.

