La Confederazione del lavoro ricorda l'impegno di Secondo Ciavatta

E' scomparso all’età di 83 anni, Secondo Ciavatta. Lo ricorda la Csdl che si stringe attorno alla famiglia: "Ha avuto un ruolo importante nella storia della Confederazione del Lavoro, nella quale ha militato fin da giovanissimo. Rappresentante sindacale alla Libra, ha assunto anche un ruolo dirigenziale negli organismi confederali e nel sindacato dei lavoratori dell’industria, la prima delle attuali federazioni sindacali di categoria nate in casa CSdL". Così lo ricorda il sindacato, "Dal 1969, a seguito del 5° Congresso Confederale CSdL, ha fatto parte di quel nucleo organizzativo che porterà alla nascita del Sindacato Unitario Lavoratori Industria e Artigianato (l’attuale FULI), il cui congresso fondativo si celebrò il 9 giugno 1973. Entrando a far parte del Direttivo della stessa federazione.

Il Segretario Giuliano Tamagnini, nel messaggio di cordoglio ai famigliari, lo ricorda in particolare “per la sua grandissima bontà d’animo e per il suo carattere particolarmente mite e gentile, per la sua dedizione e l’appassionato impegno per la causa dei lavoratori, per i suoi profondi valori di onestà, lealtà e umana solidarietà.”