GDF La criminalità tra strutture ricettive e Covid19 Per la giornata della memoria e impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie la riflessione del comandante provinciale della GDF di Rimini

Oggi è la XXVIII Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie. Con il comandante della Guardia di Finanza di Rimini, che ha fatto anni di servizio a Palermo, abbiamo parlato di infiltrazioni della criminalità in Emilia Romagna e dei "nuovi settori" in cui le organizzazioni si stanno muovendo. Con l'operazione Free Credit, un anno e mezzo fa, la Guardia di finanza ha sgominato una maxi truffa ai danni dello Stato. L'organizzazione aveva base a Rimini.

"È più pericoloso il rischio mafia in questo territorio, cioè fuori dai confini siciliani, perché non c'è un cippo a ricordarci una vittima di mafia", dice il comandante provinciale Alessandro Coscarelli. "Non dobbiamo dimenticarci che anche l'Emilia Romagna, dove c'è benessere e una attività imprenditoriale molto elevata, può prestare il fianco alle infiltrazioni mafiose. Organizzazioni che possono sfruttare anche maglie del sistema e normative di urgenza, come l'operazione che abbiamo compiuto lo scorso anno, e approfittare di benefici che vengono erogati dallo Stato".



Nel video la riflessione del colonnello Alessandro Coscarelli, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Rimini.



