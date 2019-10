La Guardia di Rocca denuncia due 21enni: uno è sammarinese, positivo all'uso di stupefacenti

Denunciati in stato di libertà dalla Guardia di Rocca due giovani, un russo residente a Rimini ed un sammarinese, entrambi 21enni. I due, venerdì scorso, erano insieme a bordo di un'auto quando sono stati fermati per un controllo dai militari del Distaccamento di Dogana. Alla guida il russo, pur non avendo mai conseguito la patente; mentre il mezzo è risultato privo di revisione, bollo scaduto e scoperto di assicurazione. Il sammarinese è stato invece trovato positivo all’uso di sostanze stupefacenti.