La mappa di tutti gli assalti ai 'bancomat' di San Marino, in soli cinque mesi.

Nella notte tra venerdì e sabato l’ultimo di una serie di attacchi a sportelli ATM in Repubblica: ben 6 gli episodi in cinque mesi o poco più. L'ultimo colpo (6) è stato allo sportello Atm della BSI di Fiorentino. Le immagini riprese da un testimone con uno smartphone mostrano i quattro banditi in fuga a bordo di una Mercedes di grossa cilindrata, diretti verso il confine di Chiesanuova. Gli altri colpi si sono verificati negli ultimi mesi, tra primavera ed estate:

il 20 luglio alla Carisp di Gualdicciolo (5);

alla Carisp di Gualdicciolo (5); il 21 giugno colpo fallito alla BSI di Borgo e colpo riuscito alla BAC, sempre di Borgo (3 - 4);

colpo fallito alla BSI di Borgo e colpo riuscito alla BAC, sempre di Borgo (3 - 4); il 6 giugno esplosione della cassaforte alla BSM di Faetano (2);

esplosione della cassaforte alla BSM di Faetano (2); il 20 maggio ladri in azione alla BSM di Gualdicciolo (1)

Tutti gli episodi si sono concentrati nel versante centro-sud della Repubblica, come evidenziato dalla mappa realizzata dalla redazione web.

