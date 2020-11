La Polizia Civile intensifica i controlli anti-covid. Sanzionate 2 attività e 6 persone

La Polizia Civile intensifica i controlli anti-covid. Sanzionate 2 attività e 6 persone.

Per contenere la diffusione del Covid-19 la Polizia Civile ha predisposto un piano di presidio continuato dei Castelli, concentrandosi in particolare sulle zone e vie di San Marino in cui sono stati segnalati episodi di assembramento. Alta l'attenzione verso chi non indossa dispositivi di protezione in presenza di più persone e per i guidatori che non rispettano le regole. 2-3 le pattuglie impegnate sul territorio in ogni turno, con controlli intensi partiti già dallo scorso weekend.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



137 le verifiche effettuate in diverse zone del Titano, compresi centri commerciali, palestre, centri di medicina estetica. 2 le attività economiche sanzionate per irregolarità. Multate anche 6 persone che non rispettavano le regole di distanziamento in auto o non indossavano la mascherina sanitaria di protezione.



I più letti della settimana: