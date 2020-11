La Polizia Civile sanziona 4 persone nel week-end. La Gendarmeria controlla 108 bar/ristoranti in una settimana

Bilancio delle forze dell''ordine: la Polizia Civile sanziona 4 persone su 56 nel week-end. Accertamenti della Gendarmeria in 108 bar/ristoranti in una settimana

Nello scorso fine settimana il monitoraggio delle attività economiche da parte della Polizia Civile si è concentrata su zone e vie in cui si sono verificati episodi di assembramento. Gli agenti hanno eseguito 123 accertamenti all’interno delle varie attività, in 2 di queste - un bar e una palestra di Serravalle - sono state riscontrate irregolarità e dunque scattate le sanzioni. Una multa che va da mille a 2 mila euro, a seconda dell'infrazione. Controlli che hanno coinvolto anche 56 persone di cui 4 sanzionate per il mancato rispetto delle regole di distanziamento in auto o perché non indossavano la mascherina.





E' invece un bilancio settimanale quello che traccia la Gendarmeria, dal 9 al 15 novembre: 108 le verifiche effettuate presso bar, ristoranti, tavole calde; 35 in altri esercizi come negozi, fruttivendoli, supermercati, centri commerciali, ma anche mercati all'aperto e palestre. Alcuni di questi 35 accertamenti rientrano nei servizi interforze. Nessuna irregolarità è emersa, indice sia di un buon livello di adeguamento delle attività economiche alle normative vigenti, sia del notevole calo nell'afflusso di clientela nei locali specialmente nel week-end. 17 persone in totale controllate, sempre dalla Gendarmeria, 1 è stata sanzionata perché non aveva la mascherina.