La Polizia Locale rettifica: 19enne sammarinese beccata con 0,28 grammi di eroina

La prima nota stampa parlava di un quantitativo di eroina importante, per una 19enne sammarinese, pizzicata insieme a un 26 enne di Treviso. Nel pomeriggio è arrivata la rettifica del Comune di Rimini. La sammarinese che aveva appena comprato la droga, insieme a un 26 enne di Treviso, e si era appartata in macchina, per iniziare ad assumerla aveva nelle tasche 0,28 grammi di eroina, il ragazzo 0,38. Erano stati pizzicata martedì pomeriggio a Rimini, nel parcheggio adiacente via Roma, da una pattuglia della Polizia Locale che già li teneva sotto controllo. Il controllo eseguito da 4 agenti, di cui 3 in divisa ed 1 in abiti civili, si è svolto durante uno dei tanti pattugliamenti di prevenzione. Ai due giovani, che sono stati fermati ed accompagnati negli uffici per i necessari accertamenti relativi al verbale di perquisizione, sono stati sequestrati in tutto 0,66 grammi di eroina. La sammarinese e il ragazzo sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori, e all'uomo è stata ritirata anche la patente, visto che si stavano drogando in macchina.

“Teniamo alta la guardia - sostiene l’Assessore alla sicurezza Jamil Sadegholvaad - anche su questo tipo di controllo indispensabili per arginare il fenomeno dei consumo di droga. Un impegno necessario per combattere anche questo fenomeno del ritorno dell’eroina, che si pensava appartenesse ormai al secolo scorso”