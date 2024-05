GIUDIZIARIA La Procura del Fisco chiede conferma condanna Daniele Guidi a 5 anni e 10 mesi Processo d'appello per tra truffa ai fondi pensione.

In Tribunale l'Appello del processo, di fronte al Giudice Renato Bricchetti, per truffa ai fondi pensione Iss e Fondiss, che in primo grado si era concluso, nell'aprile del 2023, con la condanna al direttore e amministratore delegato di Banca Cis Daniele Guidi, a 5 anni e 10 mesi di prigionia, oltre al risarcimento del danno in sede civile, una multa di 30mila euro, il pagamento delle spese processuali e la conferma dei sequestri eseguiti. Il procuratore del Fisco Giorgia Ugolini ha chiesto la conferma della condanna, così come le parti civili. La difesa di Guidi ha chiesto, oltre all'assoluzione, anche l'audizione dell'ex amministratore straordinario di Banca Cis, Sido Bonfatti in relazione alla proprietà dei titoli sottostanti ai pronti contro termine, su cui aveva testimoniato recentemente in un altro processo della Galassia Banca Cis. Il Giudice Bricchetti si è riservato la decisione.

