POLIZIA La Questura di Rimini presenta i nuovi dirigenti "Uno staff motivato" commenta il Questore

Per la Questura di Rimini tira aria di novità: il trasloco degli uffici a inizio primavera, mentre questa mattina sono stati presentati i nuovi dirigenti. L'anno nuovo negli uffici in Corso d'Augusto inizia con una serie di avvicendamenti.

La Questura di Rimini inizia il 2020 con un team tutto nuovo: sono stati presentati alla stampa il nuovo capo di gabinetto, vice-questore Giuseppe Todaro, che in passato ha diretto a Rimini l'ufficio Immigrazione, il commissario capo Mattia Falso, arrivato da Cremona per dirigere la Squadra mobile, il commissario Marta Poeti, che andrà a dirigere l'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (più noto come Volanti), il vice-questore Cristian Magliarisi, l'ufficio Immigrazione e il commissario capo Valerio D'Adamo, l'Ufficio personale. "Una squadra giovane e motivata" l'ha definita il Questore di Rimini, Francesco De Cicco, che sollecitato dalla stampa ha fatto il punto sulla questione trasloco. I lavori in piazzale Bornaccini proseguono, entro primavera inizierà il trasloco.

Nel video l'intervista al Questore di Rimini, Francesco De Cicco

