ARTE E CULTURA La Reggenza in visita al Museo del Francobollo e della Moneta e alla Galleria d'arte Moderna e Contemporanea

Due fiori all'occhiello del patrimonio artistico e culturale sammarinese sono stati onorati dalla visita dei Capitani Reggenti. Al Museo del Francobollo e della Moneta è stato loro illustrata la storia e i pezzi unici conservati in raccolte dall'inestimabile valore. Un'esposizione sempre meno limitata ai soli appassionati di filatelia e numismatica e sempre più aperta all'interesse di un pubblico più ampio. Da lì la Reggenza si è spostata alla Galleria d'arte Moderna e Contemporanea. "Sono le due strutture più giovani - afferma Vito Testaj, dirigente degli Istituti culturali.

La Galleria Nazionale inaugurata nel 2018 e il Museo del Francobollo e della Moneta nel 2021. Fanno parte del nostro circuito museale con orgoglio, perché valorizzano il nostro patrimonio pubblico". Durante entrambe le visite guidate sono stati valorizzati al meglio tutti gli unicum conservati nelle due strutture, ricordando i momenti più alti dell'arte e della storia sammarinese, che hanno visto il Titano al centro dell'attenzione internazionale. I due istituti si confermano punti di riferimento per i cittadini e per i visitatori, che anche quest'anno hanno fatto registrare ottimi risultati in termini di affluenza.

Nel video l'intervista a Vito Testaj, dirigente degli Istituti culturali



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: