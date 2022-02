ONLUS La scuola di San Marino inaugurata in Malawi per 4300 bambini

Nel villaggio di Mponda spicca una bandiera di San Marino: è appesa all'ingresso di una scuola, appena inaugurata, che cambia la vita a 4300 bambini, che ora possono studiare. A poco più di un anno dall'inizio dei lavori, il taglio del nastro per l'istituto “Graziani Graziana”: un progetto realizzato dalla Fondazione omonima e da San Marino for the Children. E' la sesta scuola realizzata dall'associazione e la seconda con la partecipazione della Fondazione. E' stato scelto proprio il Malawi perché è uno dei Paesi più poveri al mondo, a cui si vuole donare quello che sarebbe un diritto fondamentale: l'istruzione. "E' una colonna portante della crescita di questi Paesi - spiega Marco Mazza, presidente di San Marino for the Children -. Queste strutture servono a proteggerli, costruire la loro individualità, un futuro concreto imparando un lavoro e partecipando alla vita sociale". Un progetto che ha visto la luce grazie al contributo e al sostegno della Fondazione Graziani Graziana. "Noi siamo stati solo di supporto economico - chiosa Luigi Lonfernini, presidente della Fondazione - già previsto dal testamento della signora Graziani. Collaboriamo con diverse associazioni di San Marino e abbiamo la garanzia che questi soggetti seguano i progetti quasi quotidianamente".

Nel video le interviste a Marco Mazza, presidente di San Marino for the Children, e Luigi Lonfernini, presidente della Fondazione Graziani

