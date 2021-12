QUARTO POSTO La scuola superiore di San Marino in finalissima al concorso "Che impresa ragazzi" Il loro progetto "Last minute food" mira a evitare lo spreco di cibo

Un team di studenti dell'ultimo anno della scuola superiore di San Marino, provenienti da classi diverse, ha ideato “Last Minute Food”: si tratta di un'app per gestire le ordinazioni e il delivery del cibo fresco invenduto. Un progetto che prevede diversi i vantaggi, tra i quali creare una nuova fonte di guadagno per gli esercenti, ridurre lo spreco alimentare e mettere in pratica l'economia circolare. Il concorso nazionale italiano, indetto dalla Fondazione per l'Educazione Finanziaria, prevedeva che gli studenti elaborassero un'idea imprenditoriale con un business plan, uno studio di fattibilità, senza dimenticare l'impatto sull'ambiente. L'esposizione e la premiazione sono avvenute in collegamento con Roma: i ragazzi di San Marino hanno sfiorato il podio con un quarto posto, meritando la menzione della giuria per il video più bello. "Il nostro progetto mira a ridurre gli sprechi - spiega Federico Berardi - e recuperare i prodotti che giornalmente vengono scartati, consegnandoli a domicilio ai consumatori a prezzi molto convenienti". "Una caratteristica fondamentale del nostro progetto - continua Edoardo Mularoni - è il fatto che sia una novità, perché non esiste niente di simile sul nostro territorio. Importante anche la praticità, perché è effettivamente realizzabile". "Infine abbiamo dato importanza anche all'ecosostenibilità - conclude Pietro Conforti -: tutti i trasporti avverranno su veicoli elettrici. In più, una percentuale del ricavo sarà destinato alla costruzioni di stazioni di ricarica per auto elettriche".

Nel video le interviste a Federico Berardi, Edoardo Mularoni e Pietro Conforti.



