La Segreteria alla Cultura e all'Istruzione traccia un bilancio degli ultimi due anni di attività

Seduti allo stesso tavolo, assieme al Segretario Andrea Belluzzi e al direttore del Dipartimento Istruzione Laura Gobbi, tutti i dirigenti scolastici, il direttore dell'Istituto musicale e quello del Centro naturalistico. Assieme per ricordare i principali risultati raggiunti. A partire dall'Istruzione, a cui è destinato il 4% del Pil nazionale, in linea con i Paesi europei: nonostante le difficoltà causate dal Covid, la scuola è rimasta aperta il più possibile. Uno sforzo ripagato con la fiducia di studenti e famiglie, che hanno fatto segnare un +30% di iscrizioni alle superiori del Titano. Ci sono poi le riforme legate alle elementari, per rispondere al calo demografico e ad esigenze diverse, e il rinnovo e la diversificazione dell'offerta formativa ai licei. Un successo i centri estivi, con adesioni in crescita grazie anche all'attenzione rivolta ai giovani con disabilità.

Il Centro naturalistico è stato riunito e riportato sotto la Segreteria e il Dipartimento Istruzione. Infine un passaggio storico: l'ammissione dell'Università allo spazio europeo dell'Istruzione superiore. Sulla didattica degli ultimi due anni ha però inevitabilmente pesato l'ombra del Covid. "Studenti e scuola - assicura Belluzzi - verso un percorso di riconquista di tutto ciò che è stato loro negato in questi due anni".

Diversi gli obiettivi raggiunti sul fronte della Cultura: l'Istituto musicale sammarinese ha una nuova sede e si lavora alla riorganizzazione legislativa del suo statuto, è stato riattivato Palazzo Sums e tutta la sua offerta artistica. Ma non solo: "L'apertura del Museo del Francobollo e della Moneta - elenca il Segretario alla Cultura e Istruzione -, l'intervento in corso sul Museo delle armi antiche e sulla Seconda Torre, senza dimenticare la Biennale dei Giovani artisti. E poi una nuova iniziativa legata alle mostre, di cui Banksy sarà la prima tappa".

Nel video l'intervista ad Andrea Belluzzi, Segretario alla Cultura e Istruzione