La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio con delega ai Trasporti esprime soddisfazione per la firma dell’Air Service Agreement con gli Emirati Arabi Uniti

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio della Repubblica di San Marino comunica con grande soddisfazione la firma, avvenuta oggi, di un importante Air Service Agreement (Accordo Bilaterale per i Servizi di Trasporti Aerei di linea) con gli Emirati Arabi Uniti. L’accordo è stato sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Stati nel corso dell’Airshow attualmente in svolgimento a Dubai, dal 17 al 21 novembre. Questo accordo rappresenta un significativo passo avanti nelle relazioni commerciali e turistiche tra San Marino e gli Emirati Arabi Uniti, offrendo nuove opportunità agli operatori commerciali di entrambi i Paesi. Grazie a questo partenariato, sarà possibile agevolare il trasporto di passeggeri e merci, con riflessi positivi per le economie locali e per il rafforzamento dei legami internazionali. In particolare, la Repubblica di San Marino potrà beneficiare delle ricadute positive contenute nell’Accordo anche per l’Aeroporto di Rimini-San Marino Federico Fellini, grazie all’intesa precedentemente sottoscritta con la Repubblica Italiana. Questo sviluppo non solo potenzierà l’accessibilità del territorio sammarinese, ma stimolerà anche il turismo e il commercio, contribuendo a una crescita sostenibile e condivisa. La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio coglie l’occasione per ringraziare tutte le parti coinvolte nel raggiungimento di questo importante traguardo e ribadisce l'impegno della Repubblica di San Marino nel promuovere e sviluppare collaborazioni internazionali nel settore dei trasporti.

