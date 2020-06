INDAGINI La società sammarinese di Irene Pivetti è in sospensione volontaria da oltre un anno La Only Italia Club srl sarebbe collegata all'importazione di mascherine, contestata da diverse procure italiane. Oggi perquisita la casa milanese della ex Presidente della Camera per un'altra vicenda: ipotizzato il reato di riciclaggio

La società sammarinese di Irene Pivetti è in sospensione volontaria da oltre un anno.

La Only Italia Club Srl, società sammarinese di Irene Pivetti che sarebbe collegata alle indagini di diverse procure italiane sull'importazione di mascherine dalla Cina, è in stato di sospensione volontaria dal 21 gennaio del 2019, quindi da almeno un anno prima delle operazioni contestate. Tutto questo anche se la stessa Pivetti ha dichiarato in una intervista a “Report” di Rai 3 che per il 90% delle sue operazioni ha usato la società sammarinese. Oggi la Guardia di Finanza di Milano ha perquisito la casa e la sede di società di Irene Pivetti per un'altra vicenda, in cui si ipotizza il reato di riciclaggio.



I più letti della settimana: