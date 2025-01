INCHIESTA MASCHERINE 'La Verità': "I maneggi di Daniele Guidi con la massoneria per salvare il Cis" Nel cellulare degli indagati per la presunta truffa sull'acquisto dei DPI spuntano anche minacce alla Presidente di Banca Centrale

Il nome dell'ex Direttore Generale di Banca CIS, Daniele Guidi rispunta oggi sulle pagine del quotidiano La Verità che torna sulla inchiesta mascherine anti-Covid in Italia. Nel cellulare degli indagati per la presunta truffa sull'acquisto dei dispositivi – riporta il giornale – emergono maneggi che sarebbero stati perpetrati da Guidi per salvare il CIS grazie a contatti con logge massoniche e agganci cinesi, vicini – secondo La Verità – al presidente cinese Xi Jinping. In particolare, a far da tramite con le logge sarebbe stato Andrea Tommasi, “sodale di Guidi e della moglie Stefania Lazzari” - si legge – il quale avrebbe chiesto aiuto per conto del sammarinese ad un imprenditore molisano che - secondo gli investigatori - “vanterebbe amicizie con personaggi della politica italiana e della massoneria”. Dalle chat sul telefono di Tommasi sequestrato dagli inquirenti ci sarebbero anche pesanti frasi minatorie attribuite proprio all'imprenditore ai danni della Presidente di Banca Centrale Catia Tomasetti, “rea – scrive La Verità – di aver commissariato la banca, poi posta in risoluzione”.

