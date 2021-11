INCONTRI DIPLOMATICI La visita del gruppo di amicizia interparlamentare della Croazia: in Udienza dai Capitani Reggenti

La visita del gruppo di amicizia interparlamentare della Croazia. Oggi l'incontro con le istituzioni e l'Udienza dei Capitani Reggenti Le radici del legame che unisce San Marino alla Croazia sono antichissime e risalgono alla fondazione della piccola Repubblica, a opera del Santo Marino, originario proprio dell'isola croata di Rab. L'anno prossimo si festeggiano i 30 anni delle relazioni tra i due Stati. Intanto ieri è arrivata la Delegazione del Gruppo di Amicizia Interparlamentare della Croazia. Oggi gli incontri istituzionali a Palazzo Begni, a colloquio con diversi esponenti dell'esecutivo, dopo un bilaterale con il Segretario agli Esteri Luca Beccari, che ha conferito, alla presenza dell’Ambasciatore di San Marino in Croazia Marina Emiliani, le Onorificenze dell'Ordine Equestre di Sant'Agata a Zeliko Reiner, vice Presidente del Parlamento Croato e all'Ambasciatore della Croazia Jasen Mesič.

"L'intensificazioni delle visite di alti funzionari dei due Stati - afferma Reiner - dimostrano il rafforzamento delle relazioni, avvicinando non solo le nostre istituzioni, ma anche le nostre economie".

Si avvieranno collaborazioni in diversi ambiti: "Come quello sanitario - illustra Beccari -, per quanto riguarda non solo la gestione del Covid ma in generale il rilancio di tutto il sistema sanitario. E poi collaborazioni in altri campi come quello sportivo e quello dell'agricoltura".

La Delegazione croata è stata poi ricevuta in Udienza Pubblica dai Capitani Reggenti, che hanno elogiato il rapporto tra San Marino e Croazia, che nel corso degli anni ha saputo “rafforzarsi e mostrarsi tanto vitale e propositivo, portando a molteplici momenti di intesa e di mutua cooperazione”.

Nel video le interviste a Zeliko Reiner (vice Presidente del Parlamento Croato) e Luca Beccari (Segretario agli Esteri)

