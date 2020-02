Ladri a Dogana: si arrampicano al secondo piano e rubano oggetti d'oro

Ladri a Dogana: si arrampicano al secondo piano e rubano oggetti d'oro.

Un furto in appartamento è avvenuto ieri, fra le 15 e le 21, nel secondo piano di una palazzina nella zona residenziale del Parco Ausa a Dogana. I ladri si sono arrampicati lungo il muro esterno della casa e hanno forzato una portafinestra in corrispondenza di un terrazzo. All'interno sono stati rubati alcuni oggetti d'oro. Sul posto la polizia giudiziaria per gli accertamenti.

La Gendarmeria chiede collaborazione alla cittadinanza per segnalare alla Centrale Operativa Interforze ogni circorstanza sospetta i numeri di telefono 112 - 113 e 0549-888888.



I più letti della settimana: