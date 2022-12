CRONACA Ladri in un garage a Montegiardino, poi la fuga nei campi Intervenuta sul posto la Gendarmeria ma degli intrusi non vi era più traccia

Ladri in un garage a Montegiardino, poi la fuga nei campi.

Nella serata di ieri è stato segnalato un tentato furto in un'abitazione di Montegiardino. Ignoti si sarebbero introdotti nel garage di una casa di Strada Lodola, ma i proprietari, sentendo dei rumori, hanno subito allertato le forze dell'ordine e i ladri si sarebbero dati alla fuga nei campi non riuscendo – pare – a portare via nulla. Non difficile, per gli intrusi, dileguarsi nella vicina area calanchiva che porta alla zona industriale di Faetano. Come ormai da prassi, l'allerta si è propagata sui social network per mettere in guardia i concittadini. Nella mattina odierna, col favore della luce, sono in corso gli accertamenti da parte della Gendarmeria per cercare segni di effrazione. L'invito delle forze è di segnalare tempestivamente ogni movimento sospetto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: