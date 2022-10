SAN MARINO Ladri si mescolano ad appassionati di rally: 4 furti durante il Legend Malviventi in azione tra Domagnano e Dogana

Hanno approfittato dei movimento di appassionati durante il Rally Legend e rubato nelle abitazioni della parte bassa del territorio. Il bilancio della Gendarmeria nello scorso fine settimana parla di 4, tra furti e tentati. Il 14 ottobre i malviventi non sono riusciti a portare a termine la razzia in una casa di Strada Paderna, a Domagnano. Diversa la situazione il giorno seguente, sabato 15, con l'arrivo in Repubblica di migliaia di appassionati: i ladri si sono introdotti nella serata, in due abitazioni vicine, sempre a Domagnano, approfittando dell'assenza dei proprietari e portando via quello che hanno trovato.

Di ben altra entità invece il colpo andato a segno la domenica, in via Ranco a Dogana. quando sono riusciti ad aprire la cassaforte, che conteneva molti gioielli in oro, per un bottino di diverse migliaia di euro. Lo stesso era accaduto il fine settimana procedente, quando a San Marino sono arrivati i primi team e le prime auto storiche del ventennale: la mattina di sabato 8 ottobre, i ladri hanno tentato un furto a Falciano, mentre nel pomeriggio hanno ripulito indisturbati una abitazione di Dogana Bassa, portando via 4 orologi di valore e contanti per un valore di circa 55mila euro. Tutte le abitazioni - informa il comando di Città - erano senza allarme.

Una situazione che non è nuova alle forze dell'Ordine, chiamate durante l'evento motoristico, a garantire la sicurezza. Negli stessi giorni diversi interventi anche della Polizia Civile nel controllare, e talvolta fermare, mezzi non regolamentari.

